Культура

Псковичей приглашают к участию в фестивале уличных мультфильмов

Организаторы фестиваля уличных мультфильмов приглашают детей и творческую молодежь Псковской области принять участие в конкурсе детской анимации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона.

«Все, кому от 4 до 18 лет! Присоединяйтесь к фестивалю уличных мультфильмов! На нашем конкурсе анимации ты сможешь создать свое Простоквашино и показать его всей стране! Твой мультфильм оценит жюри из настоящих знатоков анимации — режиссеров и художников киностудии "Союзмультфильм", преподавателей факультета мультимедиа и анимации ВГИКа. А для начинающих или желающих усовершенствовать свои навыки в анимации ребят мастер авторских кукол Наталья Косухина проведет онлайн-мастерскую по созданию мультипликационного фильма», - рассказали организаторы конкурса.

По словам автора и руководителя проекта Анны Ленковой, впервые фестиваль прошел в Москве летом 2020 года.

«Для меня как для родителя главной целью этого проекта стало желание рассказать детям о новых возможностях привычных смартфонов и планшетов, чтобы на каникулах ребята не только играли в мобильные игры, но и занимались творчеством — создавали с помощью гаджетов мультфильмы. За три летних месяца школьники создали более ста анимационных фильмов. Среди них есть настоящие шедевры! Теперь мы с ребятами хотим расширить эту успешную практику за пределами Москвы. В этом году в Фестивале смогут принять участие все российские дети и подростки до 18 лет, в том числе и наши соотечественники, проживающие в других странах», - сказала Анна Ленкова.

Участники конкурса будут создавать анимационные картины в любой технике, из любых подручных материалов, на любые темы: спорта, культуры родного края, семьи, летних каникул или на свободную тему. Можно также придумать и снять истории про Совенка – это символ фестиваля, добавили организаторы.

На конкурс можно подать работы, созданные не ранее 2020 года и опубликованные в открытых источниках до 31 октября 2021 года. Такие работы участникам нужно продублировать на личных страничках, в аккаунтах родителей или педагогов в соцсетях «ВКонтакте», Instagram или Facebook, указав имя, возраст, страну и город, а также указав хештеги #фестивальуличныхмультфильмов #ФУМ. Другой вариант подачи заявки – через сайт фестиваля.

31 октября жюри подведет итоги конкурса. Победители фестиваля получат электронные именные дипломы, курс анимации на 5 уроков от Киностудии «Союзмультфильм», видео- и фоторедакторы для стационарных компьютеров от российского разработчика Movavi для съемки и монтажа оригинальных сюжетов любых форматов с использованием фильтров и эффектов движения, книги от издательства «АСТ». А лучших авторов детективных анимаций представитель книжного бренда наградит специальными призами.

Подробные правила участия можно узнать на сайте проекта.