Псковичей приглашают к участию в фестивале уличных мультфильмов

Организаторы фестиваля уличных мультфильмов приглашают детей и творческую молодежь Псковской области принять участие в конкурсе детской анимации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона.
«Все, кому от 4 до 18 лет! Присоединяйтесь к фестивалю уличных мультфильмов! На нашем конкурсе анимации ты сможешь создать свое Простоквашино и показать его всей стране! Твой мультфильм оценит жюри из настоящих знатоков анимации — режиссеров и художников киностудии "Союзмультфильм", преподавателей факультета мультимедиа и анимации ВГИКа. А для начинающих или желающих усовершенствовать свои навыки в анимации ребят мастер авторских кукол Наталья Косухина проведет онлайн-мастерскую по созданию мультипликационного фильма», - рассказали организаторы конкурса.
По словам автора и руководителя проекта Анны Ленковой, впервые фестиваль прошел в Москве летом 2020 года.
Участники конкурса будут создавать анимационные картины в любой технике, из любых подручных материалов, на любые темы: спорта, культуры родного края, семьи, летних каникул или на свободную тему. Можно также придумать и снять истории про Совенка – это символ фестиваля, добавили организаторы.
На конкурс можно подать работы, созданные не ранее 2020 года и опубликованные в открытых источниках до 31 октября 2021 года. Такие работы участникам нужно продублировать на личных страничках, в аккаунтах родителей или педагогов в соцсетях «ВКонтакте», Instagram или Facebook, указав имя, возраст, страну и город, а также указав хештеги #фестивальуличныхмультфильмов #ФУМ. Другой вариант подачи заявки – через сайт фестиваля.
31 октября жюри подведет итоги конкурса. Победители фестиваля получат электронные именные дипломы, курс анимации на 5 уроков от Киностудии «Союзмультфильм», видео- и фоторедакторы для стационарных компьютеров от российского разработчика Movavi для съемки и монтажа оригинальных сюжетов любых форматов с использованием фильтров и эффектов движения, книги от издательства «АСТ». А лучших авторов детективных анимаций представитель книжного бренда наградит специальными призами.
Подробные правила участия можно узнать на сайте проекта.