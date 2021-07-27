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Культура

Миска типично псковская

27.07.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Пожалуй, нет в Пскове семьи, где не запекали бы жаркое в керамических горшочках, не разливали бы борщ по керамическим мискам и не ставили бы цветы в керамическую вазу от завода «Псковский гончар». Фантастической красоты изделия из местной глины — не только долговечные предметы обихода, но и отличные подарки для гостей. В эти дни завод отмечает юбилей и дарит уникальную возможность увидеть изделия, выпущенные за полвека.

 

Ценность, проверенная временем

Выставочный зал Союза художников на улице Ленина открывается в одиннадцать утра. К урочному времени перед дверями уже собирается группка желающих приобщиться к ремесленным традициям. У каждого оказавшегося в зале на лице застывает детский восторг. Гончарное искусство — понятное и доступное. Посетители постарше рассматривают выпущенные в советское время вазы, делятся воспоминаниями о таких же в собственном доме. Малыши эмоционально реагирует на обилие расцветок.

«Спасибо! Все понравилось! Виталий, 9 лет», - свое бесхитростное впечатление оставил в книге отзывов один из визитеров.

В обычное время с экспонатами можно познакомиться в музее на территории предприятия.

Что на ретроспективной выставке самое ценное, сказать невозможно, а вот наиболее старые предметы вылеплены еще в конце XIX века. Это официально предприятию 50 лет. Да, в 1971 году был создан Псковский завод экспериментальных художественных изделий. Однако предшествовал ему промышленный комбинат, до этого — цех с двумя печами и первое послевоенное производство посуды, организованное в освобожденном Пскове в ноябре 1944 года. Советская история промысла началась в 1929 году с организации артели «Бедняк». Именно промысла, бытовавшего в окрестностях современного микрорайона Псковкирпич веками. В 1884 году «Статистические очерки» губернского статистического комитета пишут, что «время возникновения промысла в деревне Луковка и окружающих деревнях — Лопатино, Яблонец, Приборок — имеет за собой более чем 200-летнюю давность». То есть в эти дни Луковскому промыслу, который продолжают на «Гончаре», 350 лет зафиксированной истории. А скорее всего, и того больше. Археологи подтвердят: самая популярная находка в раскопах — глиняные черепки.

Единственные в Псковской области

«Выстоять нам помогает то, что мы приверженцы традиционных методов производства керамики, - говорит директор завода Вадим Боровко. - Мы сохраняем ручной труд. Практически вся современная керамика построена на деколях, переводных картинках. А у нас все расписывают художники. Продукция аутентичная, двух одинаковых кружек нет. Такого производства в стране с каждым годов все меньше».

Более того, «Гончар» - единственное в Псковской области предприятие из федерального перечня народных художественных промыслов. Все образцы утверждены художественно-экспертным советом Минпромторга.

Полтора года назад кооператив, находившийся в предбанкротном состоянии, возглавил Вадим Боровко. За это время удалось стабилизировать сбыт, а значит, и производство. Пока в пандемию многие предприятия терпят крах, на «Гончаре» другая загвоздка: успеть бы отработать все заявки — не хватает кадров. Молодежь привлекать неоткуда, так как профильные направления в бывших ПТУ позакрывались. Были расписчики, стали дизайнеры, а с какой стороны подойти к керамическому горшку, не знают.

«Подготовка кадров для промысла отсутствует, — сокрушается директор. — Ведем переговоры о возобновлении совместной программы в одном из колледжей. Сложившийся коллектив — это профессиональные, преданные люди, завод любят, живут им. На них можно опереться. Но и смена нужна. Без кадров развивать предприятие не можем».

Рождение керамики

Гончары мечтают о появлении в Пскове полноценного музея керамики. О том же мечтают и псковичи, свои мысли они оставляют в книге отзывов на выставке:

«Выставка замечательная!!! Очень бы хотелось в нашем любимом Пскове иметь постоянную композицию гончарного искусства. С уважением, Ольга».

Новинками 2021 года накрыт обеденный стол, сервированный очень красивой толстостенной посудой, расписанной побегами зеленого горошка и цветами на розовой глазури. Другая массовая новинка — морская серия с медузами, рыбками и водорослями.

Гончарный круг на современном производстве, конечно, уже не используют.

«В гипсовую форму заливаю жидкую глину. Гипс впитывает влагу, вынимаю изделие, приклеиваю ручку, — рассказывает о рождении керамики заливщица Светлана Санько. — На следующий день замываю. Потом это обжигают в печи, глазуруют, расписывают».

На выставке полно не только посуды, выпущенной за полстолетия, но и сувенирных фигурок. Поэт Пушкин, фельдмаршал Кутузов, сокольничий, девушки в традиционных псковских костюмах, конечно, княгиня Ольга.

Перед одним из экспонатов замирает посетительница. Кажется, ничто больше на выставке не способно привлечь ее внимание. Сначала Катя — так представляется девушка — фотографирует предмет со всех сторон. Потом садится рядом с ним на пол. Ее восхищение направлено на чайную чашку гигантских размеров, литров примерно на двадцать.

«Я просто ее хочу! Цвет мой и размер, люблю чай, — поясняет она. — Пришла на выставку целенаправленно, сестра вчера ходила, увидела у нее в соцсетях фотографии. Еще кружки с совами понравились. Я коллекционирую фигурки белок, есть несколько от "Гончара"».

К первому значимому юбилею завод выпустил книгу о вехах своего становления и развития. Сейчас ее можно приобрести на выставке, а позже несколько экземпляров будут переданы в библиотеки города. Наверняка, у «Гончара» впереди еще не одно столетие продуктивной жизни и работы.

Валентина Семенова

Вход на выставку свободный. Псков, улица Ленина, д.1.
Вт-пт: 11.00 — 17.30, сб, вс: 11.00 — 15.00, пн: выходной.

Фирменный магазин завода «Псковский гончар».
Октябрьский пр., 21 (вход со сторону ул. Гражданской).
По будням: 10.00 — 19.00, по выходным: 10.00 — 17.00.
Телефон: 8 (8112) 72-40-06.

Теги: #культура #искусство
Источник: Псковская Лента Новостей
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