Культура

Псков станет участником проекта «Музейные маршруты России»

Псков станет участником нового проекта Минкультуры РФ «Музейные маршруты России», сообщает портал «Победа.рф». В общей сложности в 2021 году в проекте, запущенном в Калуге, участвуют 10 регионов, в том числе Смоленск, Саратов, Саранск и Красноярск.

На мероприятиях проекта эксперты обсуждают вопросы сохранения культурного, духовного, исторического наследия страны, систематизации и развития музейного туризма, увеличения количества посетителей музеев, географически и тематически входящих в культурно-познавательные проекты.

По мнению статс-секретаря – заместителя министра культуры Аллы Маниловой, проект поможет радикально нарастить известность и востребованность музеев, повысить доходы учреждений и дать гражданам доступ к музейным сокровищам независимо от географии и финансовых возможностей. «У нас большинство федеральных музеев, не говоря о региональных, расположены вне столиц. Энергичное и грамотное продвижение – способ формирования спроса. Результат – узнаваемость и рост туризма в местах сосредоточения музеев в первую очередь на брендовых национальных маршрутах», – заявила она в ходе рабочей поездки в Саратов.