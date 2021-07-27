Культура

Выставка живописи «Краски жизни» откроется в Пскове

Персональная выставка члена творческого Союза художников России, участника ПРОД «ПсковАРТ» Сергея Каримова под названием «Краски жизни» открывается в галерее «Дом на Набережной» в Пскове 29 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Это первая персональная выставка художника-живописца. В экспозицию вошли живописные работы разных лет — от ранних работ до настоящего времени, всего более сорока произведений.

«Уважение и любовь к родным местам – основа творчества Сергея Каримова. Богатство внутреннего содержания самой природы, простые повседневные мотивы родного края становятся источником вдохновения для создания живописных произведений. Тема красоты и духовности русской природы ярко отражается в творчестве Сергея Каримова, что созвучно традициям русского классического пейзажа Левитана, Куинджи, Пластова», - отметили организаторы выставки.

По словам Сергея Каримова, для него «очень важно быть разным, интересным, живым художником».

«Каждая моя работа – это синтез восхищения от мотива и поиска пластического языка. Если удается держать во внимании полученное первое впечатление на протяжении всей работы, то произведение пишется быстро и легко. Иногда очень важно, чтобы был воздух, пространство, передача самого состояния природы. Сам мотив, который я выбрал для изображения, диктует мне язык, на которым я буду сегодня разговаривать. А иногда я сам диктую натуре свои условия, и тогда структура живописного мазка не повторяет форму, а создается моей эмоцией», - рассказал Сергей Каримов о своем творчестве.

Сергей Каримов живет в Пскове. Он родился в городе Петрозаводске 23 июня 1961 года. Начал рисовать с самого раннего детства, любовь к изобразительному искусству ему привила мать. Свою мечту он начал воплощать в Ульяновской детской художественной школе. В 1977 году поступил в художественное училище города Казани и в 1981 году успешно его окончил. Этого ему показалось недостаточно, чтобы работать профессионально. Поэтому с 1985 по 1990 года Сергей Каримов поступил на подготовительные курсы при Академии художеств города Риги. В начале перестройки художник переехал в Псков и продолжил свою творческую деятельность.

«Я как бы в диалоге с натурой. То, что я изображаю, становится мне намного интересней, чем сама натура. Здесь мне трудно назвать это реализмом. Картины получаются очень разные, это творчество. Я не сторонник блистать какой-то хлесткой манерностью в поисках индивидуальности, для меня важно довериться своему вкусу, гармонично выявить свою идею», - добавил художник.