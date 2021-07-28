Культура

Посетить выставку картин на частоколе смогут жители Гдовского района

Выставка картин на частоколе откроется в понедельник, 2 августа, в гдовской деревне Колодье. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте».

В экспозицию войдут этюды, картины и коллажи профессиональных художников, а также детские рисунки. Все произведения посвящены деревне Колодье.

Фото здесь и далее: группа «Граждане Гдовского края»

«Мы назвали выставку "Эх!..". Это междометие выражает разные чувства и эмоции. Каждый увидит и почувствует свое: "Эх, как хорошо в деревне", "Эх, какие бесхозные развалившиеся дома", "Эх, какая природа", "Эх, хочу в деревню" или "Эх, как все заброшено"...», - пояснил автор идеи сельского вернисажа Михаил Мокиенко.

Михаил Мокиенко – человек многогранного таланта: детский писатель, драматург, режиссер, актер, композитор, автор и ведущий телепередач. Уже несколько поколений гдовичей знают его как автора сказок, связанных с Гдовским краем, отмечается в сообщении.

Как рассказал организатор выставки, на ней представят специально написанные для этого проекта картины художниц Светланы Буряковой, Ольги Лефлер, Анны Буряковой-Фит, а также рисунки детей, отдыхающих в этих местах каждое лето. Выставочным залом послужит деревенская поляна, а гостей вернисажа угостят водой из знаменитого местного родника.

Выставка откроется в 14.00 и продлится до вечера понедельника. За это время любители искусства, которые доберутся в Колодье из соседних деревень и ближайших городов, смогут не только полюбоваться картинами, но и приобрести их в свои домашние коллекции.

«Дорога на Колодье (не самая простая для проезда) начинается от Черневской трассы левым поворотом на Ермаково после деревни Гривы», - добавили организаторы выставки.