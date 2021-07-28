Культура

Редкая книга 1918 года издания размещена на сайте «Михайловского»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» знакомит интернет-пользователей с книгой «Дорогие места», увидевшей свет в «Книгоиздательстве писателей в Москве» в 1918 году. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, бумажный экземпляр этого раритета не входит в фонд музейной библиотеки, а является собственностью одного из сотрудников Пушкинского заповедника. За давностью лет книга потеряла обложку и была переплетена ее владельцем.

Титульный лист книги «Дорогие места». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Дорогие места» знакомят своих читателей с уголками России, связанными и жизнью и творчеством русских писателей и поэтов — Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Толстого, Кольцова, Никитина, Тургенева, Некрасова, многих других. Некоторые очерки созданы позабытыми сегодня авторами, другие принадлежат перу литераторов, хорошо известных современному читателю. Так, глава «На родине Лажечникова» написана Борисом Пильняком, «Абрамцево Аксакова» — Саввой Мамонтовым, «На даче А. П. Чехова» — Александром Куприным.

Редактор сборника и автор ряда публикаций в нем — известный московский бытописатель, поэт, литературовед, драматург и переводчик Шевченко Иван Белоусов. В предисловии к книге 1918 года (а это уже третье издание «Дорогих мест») он с горечью пишет о том, что многие из памятных мест — «живых свидетелей жизни наших великих писателей» — уничтожены «темными массами» в пылу их борьбы с крепостничеством. И поясняет, что, несмотря на отсутствие хорошей бумаги для качественного типографского воспроизведения снимков, дороговизну работ и прочие трудности, книга должна увидеть свет: «Пусть останутся хотя (бы) описания и снимки дорогих мест. Будем верить, что будущее поколение отнесётся с большей любовью и бережливостью к тому, что напоминает людей, любивших народ и страдавших за народное дело».

Полная цифровая версия книги в PDF-формате доступна для свободного чтения и скачивания по адресу http://pushkinland.ru/2018/lib/books/book58.pdf, сообщили в «Михайловском».