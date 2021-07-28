Культура

Дополнительные билеты на 1000-летие Усвят доставят жителям поселка 31 июля

Дополнительные пригласительные билеты на празднование 1000-летия Усвят жителям поселка доставят 31 июля. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в районной администрации.

«По сообщению комитета культуры области, 31 июля будут доставлены дополнительные пригласительные билеты. Жители и гости поселка Усвяты, которым не хватило билетов, и которые желают участвовать в торжественных мероприятиях, смогут получить билеты непосредственно перед праздничными мероприятиями на Юрьевых горах. Учитывая, что количество сидячих мест будет ограничено, рекомендуем захватить с собой плед или раскладной стульчик», - говорится в сообщении.



Добраться до Юрьевых гор в день праздника можно на своем транспорте или на автобусах.

Смотрите также Опубликован график движения автобусов в Усвятах в день 1000-летия поселка

Проход и проезд через мостик (клади) и улицу Дворецкую будут закрыты. Попасть на Юрьевы горы можно будет только по улице Луговой.

Смотрите также Юрьевы горы станут центром проведения праздника на 1000-летие Усвят

«Огромная просьба: давайте уважать друг друга и не ссориться! Мы и областной оргкомитет стараемся, чтобы в душе у всех остались только теплые воспоминания о празднике, о встрече с друзьями и знакомыми. Отличного отдыха и настроения!» - добавили в администрации.

Напомним, 1000-летие Усвят отметят на предстоящих выходных - 31 июля и 1 августа.