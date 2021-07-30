Культура

Две выставки открылись в информационно-туристском центре города Пскова

Две выставки открылись в Центре туризма и творческих индустрий Пскова (улица Георгиевская, 4). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Первая экспозиция - «ВДВ – элита Вооруженных сил России». В нее вошли экспонаты из частного музея армии и флота полковника морской пехоты в отставке Павла Дроздова и из областного центра реабилитации и интеграции инвалидов войн.

Это уже вторая выставка из музея армии и флота, организованная в Центре туризма и творческих индустрий. Первая под названием «Морская слава псковичей» была посвящена Дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и на днях закончила свою работу.

Среди представленных экспонатов выставки: полевой устав Красной Армии, документ с личной подписью маршала Константина Рокоссовского, саперные лопатки, радиостанции, телефоны, картины и многое другое.

Выставка будет работать до 2 сентября.

В соседнем зале открылась экспозиция работ псковички Елены Логачевой. Она шьет, создает изделия в лоскутной технике, текстильные куклы и игрушки. Занимается этим хобби более 30 лет.

В экспозиции рукодельница представила вышитые картины, игрушки в стиле «Тедди и Тильда», работы в технике пэчворк (лоскутное шитье), вышивка японским бисером Тохо и натуральными полудрагоценными камнями.

«Сюжеты работ многообразны: живописные пейзажи и натюрморты, анималистические композиции и красочные букеты, в которых посредством иглы и нити искусно переданы полутона, тени, переливы красок. В отдельных работах использованы до сотни цветовых оттенков мулине», - рассказали в пресс-службе.

Выставка «Изящных нитей мастерица» продлится до 15 августа.