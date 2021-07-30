Культура

Редко исполняемые романсы Цезаря Кюи можно будет услышать завтра в Тригорском

Московские музыканты Екатерина Лескова (меццо-сопрано) и Филипп Чельцов (фортепиано) завтра, 31 июля, впервые выступят в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, их концерт «25 стихов Пушкина на музыку Цезаря Кюи» станет частью долгосрочного музейного проекта «Летние вечера в Пушкинском Заповеднике».



Екатерина Лескова и Филипп Чельцов. Фото с официального сайта Дома-музея Марины Цветаевой.

Вокальные миниатюры Цезаря Кюи написаны к столетию Александра Пушкина, в 1899 году, и по праву признаны одной из

творческих удач композитора. Однако сегодня этот вокальный цикл исполняют незаслуженно редко; тем интереснее завтрашний концерт для меломанов, — отметили в музее.

Добавим, что Екатерина и Филипп — воспитанники Московской государственной консерватории, лауреаты международных конкурсов.

В их репертуаре богатый подбор вокальной музыки русских и зарубежных классиков — Чайковского, Танеева, Римского-Корсакова,

Брамса, Шуберта, проч., проч., В отдельных программах, посвящённых творчеству композиторов барокко и классицизма, Филипп Чельцов выступает как органист — соло и в ансамбле с Екатериной Лесковой.

Московский дуэт часто выступает в музеях (дом-музей С.И. Танеева, дом-музей Марины Цветаевой «Царицыно», etc.). По словам самих музыкантов, эта работа вызвана желанием реконструировать в исторических интерьерах атмосферу камерного музицирования, которое в пушкинское время, да и позже, да первых десятилетий ХХ столетия было неотъемлемой частью жизни просвещённого русского общества.

Концерт «25 стихов Пушкина на музыку Цезаря Кюи» пройдёт в «Зелёной гостиной» мемориального дома Осиповых и Вульфов в Тригорском. Начнут его в 18.30. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории — 12+. В связи со сложившейся санитарно- эпидемиологической обстановкой гостей настоятельно просят иметь с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания.