Культура

Археологи анонсировали выставку новых артефактов в Пскове

Археологический центр Псковской области анонсировал выставку новых артефактов в преддверии профессионального праздника — Дня археолога, который ежегодно отмечается 15 августа.

Фото: Археологический центр Псковской области

«Мы начинаем подготовку к профессиональному празднику - Дню археолога! В настоящий момент коллеги выбирают самые интересные артефакты этого года, которые мы покажем на нашем традиционном обзоре находок», - сообщили археологи в своем Instagram-аккаунте.

В этом году археологи расскажут о работах на улице Леона Поземского, в Снетогорском и Мирожском монастырях, на Гремячей горе и на фабрике Мейера.