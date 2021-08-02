Культура

Жителям Опочки показали, как выглядел город 100 лет назад

На городском валу в Опочке открылась выставка старинных фотографий, посвященная истории города и его жителям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

Фото здесь и далее: организаторы выставки.

Увидеть, как выглядели опочане 100 лет назад, их историю, посмотреть каким был город и соприкоснуться с прошлым могут посетители фотовыставки «Дней связующая нить». Выставка посвящена опочецкому фотографу Александру Герасимову, запечатлевшему город и его жителей в начале прошлого века, а также героям его снимков и их потомкам.

По словам организаторов выставки, у многих жителей Опочки в семейных альбомах хранятся фотографии предков в исполнении фотографа Александра Герасимова. Они выполнены на толстом картоне, иногда с оттиском фамилии автора, иногда с надписью “Cabinet Portrait”. На фото - узнаваемый интерьер фотоателье, в котором работал фотограф - винтажный столик с бахромой, резные стулья, фотообои с морским пейзажем. Но самое завораживающее - это люди, их наряды, статность и взгляд, от которого невозможно оторваться, рассказали организаторы выставки.

«Глядя на старинные фотографии захотелось увидеть - а как сейчас выглядят потомки этих людей, где они живут, чем занимаются. Услышать историю жизни их предков и оживить ее. Так родилась идея для будущей выставки», - добавили они.

К созданию арт-объекта присоединилась художник-оформитель Анастасия Потемкина. «Идея двигать культуру в жизнь небольшого, но любимого города, была давно, и посыл в эфир был услышан!» - сказала она.

Как отметили организаторы выставки, после публикации в местной газете, на интернет-ресурсах и досках объявлений информации о поиске старинных фотографий, люди сами стали делиться фотоархивами и рассказывать семейные истории.

Итогом работы стали 20 стендов со старинными фотографиями жителей Опочки и района. Посетить выставку на городском валу все желающие могут до начала сентября.