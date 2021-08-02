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Культура

Названы имена первых слушателей школы литературной критики имени Валентина Курбатова

02.08.2021 20:30|ПсковКомментариев: 0

Названы имена первых слушателей школы литературной критики имени Валентина Курбатова, сообщает портал «Год литературы».

О желании приехать на учёбу в Ясную Поляну организаторам школы заявили писатели, поэты и критики из 23 регионов России, а также из Казахстана, Беларуси и Молдовы, всего 70 заявок. В итоговом списке - 21 писатель и критик. Двадцать из них - жители обеих российских столиц, а также других больших и малых населенных пунктов страны: Нальчика, Омутнинска (Кировская область), Екатеринбурга, Твери, Нижнего Новгорода, Сарова (Нижегородская область), Кемерова, Камышина (Волгоградская область), городов Узловая (Тульская область) и Березовский (Кемеровская область). Есть в списке и представитель братской Белоруссии - минчанин Кирилл Копылов. Возраст участников - от 17 до 50 лет, - свидетельствует издание.

Как планировалось ранее, первые занятия для начинающих критиков пройдут в рамках XXVI Международных яснополянских писательских встреч, в период с 22 по 27 августа. Вести их будут члены жюри премии «Ясная Поляна»: ректор Литературного института Алексей Варламов, писатель Владислав Отрошенко, литератор Лев Данилкин, литературный критик, обозреватель Forbes и Psychologies, старший преподаватель факультета журналистики МГУ Наталья Ломыкина, литературный критик, историк и теоретик литературы, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. Участие в школе бесплатное, более того — ее слушателям компенсируют расходы на проживание, питание и предоставят транспорт от Москвы до Ясной Поляны и обратно. Лучшие работы слушателей школы имени Валентина Курбатова будут опубликованы в журнале «Юность» и на портале «Горький».

Валентин Курбатов слушает запись легендарного хранителя Михайловского Семена Гейченко. Фото: Пушкинский заповедник

Напомним, что имя литератора, лауреата Государственной премии России Валентина Курбатова, чьи жизнь и творчество накрепко связаны с Псковом и Пушкиногорьем, с музеем-заповедником «Михайловское», равно и со многими другими памятными литературными центрами России, выбрано для названия школы не случайно. Блистательный критик, он много лет был членом жюри премии, одним из учредителей которой является известный всему миру музей-усадьба в Тульской области.

Пресс-портрет
Курбатов Валентин Яковлевич
Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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