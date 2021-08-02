Культура

В период Олимпиады в Пскове будет работать выставка монет

Фотовыставка «Монеты славы» откроется 4 августа в музейном комплексе «Поганкины палаты» в Пскове. Это собрание памятных монет Банка России с изображением спортивных событий, выдающихся чемпионов, их достижений и побед. Выставка в Пскове будет работать во время летних Олимпийских игр в Токио, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Впервые спортивная тематика была воссоздана на памятных деньгах к московской Олимпиаде 1980 года. С тех пор выпуск монет со спортивными сюжетами стал регулярным — сегодня их насчитывается около 200. Самые известные из них были отобраны для фотовыставки «Монеты славы». У каждого экспоната гостей ждет короткий рассказ о том, почему именно это изображение решили увековечить в монете.

Отделение Псков Банка России и Псково-Изборский объединенный музей-заповедник представили уже третий совместный проект, в котором об истории России рассказывают памятные монеты.

В 2021 году псковичи и гости города смогли познакомиться с выставкой «Время и деньги», посвященной истории производства монет и банкнот, способах их защиты, о перевозке и хранению сбережений. К 75-летию Победы Банк России собрал в единую экспозицию под названием «Истории Победы» изображения монет, посвященных Великой Отечественной войне – ее ключевым событиям, подвигам героев и памятным датам войны.

Выставка «Монеты славы» в музейном комплексе «Поганкины палаты» будет открыта для посетителей до 1 сентября.