Культура

Александр Серавин поможет решить вопрос с установкой памятника Чудской флотилии

Президент Ассоциации электронной электоральной политики, председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 4 августа заявил о том, что окажет поддержку в установке памятника Чудской военной флотилии.

Радиослушатель в ходе эфира рассказал, что уже несколько лет пытается установить памятник Чудской флотилии в Гдове и даже выкупил для этого корабль. Он попросил содействия в вопросе установки памятника.

«Думаю, совместными усилиями должны обязательно попробовать это реализовать. Это уникально. Это имеет важную региональную специфику. Давайте это решим. Идея очень хорошая», - сказал Александр Серавин.