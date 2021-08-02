Культура

Александр Серавин рассказал, как ковал доспехи для себя и товарищей

Президент Ассоциации электронной электоральной политики, председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 4 августа рассказал о ковке доспехов для своих товарищей.

Гость студии поделился, что с 1992 года начал увлекаться военно-исторической реконструкцией. «Посещали различные места боев, делали точные копии доспехов, амуниции. Я сам очень люблю ковать. И я, собственно говоря, ковал для себя и своих товарищей доспехи. Плюс изучал военную историю, элементы исторического фехтования», - поделился Александр Серавин.

Потом увлечение переросло в создание Галереи батальной живописи в Санкт-Петербурге, продолжил он. «Ее задача - популяризация забытых моментов военной истории России», - добавил Александр Серавин.