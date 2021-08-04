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Культура

С ходом реставрации Порховской крепости ознакомился Александр Котов

05.08.2021 12:25|ПсковКомментариев: 0

С ходом реставрации Порховской крепости ознакомился во время рабочей поездки в муниципалитет председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. На объекте культурного наследия федерального значения вместе со спикером побывал глава района Юрий Семёнов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, восстановление проводится по заказу Министерства культуры РФ, строительные работы и авторский надзор выполняют специалисты московского ООО «Таласса».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Представители подрядной организации – начальник участка Алексей Голубовский и прораб Иван Харламов – показали гостям, что уже сделано, и поделились личным впечатлением о работе.

Проект реставрации предполагает восстановление крепости по образцу, сохранившемуся к XIX веку – когда над Никольской башней уже надстроили колокольню. Именно этот участок вызывает у реставраторов некоторую тревогу, его они называют самым сложным. Шпиль уже восстановлен, готовится к позолоте крест, после его установки выполнят покрытие по меди. Но один из углов башни оказался в неудовлетворительном состоянии – кладка осыпается. «Потихонечку будем и его восстанавливать», - пообещал Алексей Голубовский.

Этап работ, на который уже выделены средства федерального бюджета, включает больше половины крепости. По его окончании останется Средняя башня и участок крепостной стены до Псковской башни, которую по проекту предполагается не восстановить, а законсервировать. Специалисты надеются, что на этом работы не остановятся: уникальный объект, сохранившийся до наших дней почти в неизменном состоянии, нужно доводить до конца. При этом сами же реставраторы подчеркивают: спешка в их деле к хорошему результату не приводит, необходим вдумчивый подход. «В реставрации быстро сделать – не значит, сделать хорошо. Думаешь одно, а залезаешь на стенку, выясняется совсем другое. Делать надо не торопясь. Если просто нагнать много людей, ничего хорошего не выйдет», - уверен прораб Иван Харламов.

«Главное, начатое дело завершить, - согласился Александр Котов. – И пока есть возможность, надо делать. Ведь речь идет о памятнике, который имеет ценность не только для нашего региона».

Один из объектов, на котором реставраторы работали до Порхова – Генуэзская крепость в крымском Судаке. К особенностям местных боевых укреплений представители московской организации относятся с интересом и уважением: у Порховской крепости своя специфика и свой стиль. Черноту на старой кладке авторский надзор предложил сохранить в неизменном виде, хотя технологии позволяют убрать – так будут лучше просматриваться разные периоды постройки.

 



По проекту будет частично восстановлен захаб у Псковских ворот. Сейчас его остатки не только полностью скрыты под землёй, прямо на нем – на входе в крепость установлена опора линии электропередачи, к которой подключены музейные объекты. Александр Котов поинтересовался, есть ли уже договорённость с руководством энергоснабжающей организации о переносе опоры. Юрий Семёнов сообщил, что лично обращался за помощью, и хотя окончательное решение пока не принято, уверен, что понимание будет найдено.

«Это наша изюминка! Уникальная крепость – одна из двенадцати, основанных Александром Невским. Мощное сооружение!» - говорит о памятнике Юрий Семёнов. Глава муниципалитета уверен, что после реставрации Порховская крепость станет центром притяжения туристов и будет работать в комплексе с местным Домом ремесел.

Александр Котов поинтересовался у реставраторов, есть ли трудности в работе и финансировании. Специалисты ответили, что с расчетами проблем нет, с периодичностью в 2-3 недели на объекте бывает представитель заказчика, вопросы решаются в рабочем порядке. Работу на отдельных участках предстоит перепроектировать с учетом вскрывшихся разрушений.

Первое упоминание о Порховской крепости в Новгородской летописи относится к 1239 году, когда новгородский князь-наместник Александр Ярославович (будущий Невский), укреплял водный путь по Шелони из Новгорода в Псков строительством небольших деревянных блокпостов, одним из которых стал Порхов. Первые укрепления были дерево-земляные, в 1387 году на
расстоянии чуть более километра от старой крепости из местного плитняка построили новую – каменную с четырьмя башнями. Толщина её стен составляла от 1,4 до 2 метров, высота – около 7 метров. 15-17-метровые башни имели от 4 до 6 боевых ярусов с деревянными перекрытиями. Все строительные работы были выполнены в один сезон.

Теги: #реставрация #псковское областное собрание #объект культурного наследия #порховская крепость
Источник: Псковская Лента Новостей
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