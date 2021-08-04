Культура

На реконструкцию здания гимназии в Печорах потребуется около 300 млн рублей

Помощник президента России Максим Орешкин и замминистра просвещения Анастасия Зырянова осмотрели объект культурного наследия регионального значения «Гимназия» в Печорах сегодня, 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Помощника главы государства сопровождали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый вице-губернатор Вера Емельянова, и. о. председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков, глава Печорского района Сергей Тарасик.

Андрей Ермаков рассказал об истории гимназии, а также указал на необходимость полного ремонта исторического здания площадью 800 квадратных метров и модернизации его инженерных элементов. «Систему вентиляции и электроснабжения необходимо глубоко модернизировать», - подчеркнул он.

По словам руководителя профильного комитета, при должном обновлении школа может стать уникальным образовательным учреждением.

Делегация осмотрела образовательные классы, спортзал и другие помещения здания. «Проектно-сметная документация готова к запуску по команде», - заверил Андрей Ермаков.

Предполагается, что на реконструкцию здания потребуется порядка 300 млн рублей.