Культура

Пелагея не потребовала компенсации за перенос концерта в честь 1000-летия Усвят

Пелагея не потребовала компенсации за перенос концерта, запланированного в рамках празднования 1000-летия Усвят. Торжества перенесли из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: инстаграм-аккаунт Пелагеи

«С Пелагеей договорились. С пониманием отнеслась. Никаких компенсаций у нас никто не просил», - рассказал губернатор.

Праздник проведут, когда это будет безопасно, подчеркнул глава региона. «Проведем в точности, как этого требует Роспотребнадзор», - добавил Михаил Ведерников.