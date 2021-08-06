Культура

Псковичи получат деньги для покупки билетов в музей

Обладатели «Пушкинской карты» бесплатно посетят объекты Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил генеральный директор учреждения Александр Голышев.

Интерьер Варлаамовской башни Псковского кремля

Напомним, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет с 1 сентября смогут получить банковскую карту, на которую будут начислены деньги для покупки билетов в организации культуры: музеи, театры, филармонии и так далее.

«Молодежь на такие вещи откликается достаточно хорошо, - подчеркнул Александр Голышев. - Упрощенное приобретение билетов. Думаю, это им понравится. А в период каникул это будет просто замечательно!»

Руководитель музея-заповедника рассказал, что обладатели «Пушкинской карты» смогут посетить все действующие музейные экспозиции и объекты. «Мы приглашаем на наши экспозиции, которые уже работают, чтобы все, кто обладает этой картой, могли посетить их, выставки, памятники», - отметил Александр Голышев.

Отметим, что проект «Пушкинская карта» направлен на привлечение детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства.