Культура

Псковские храмы в фотографиях представили жителям и гостям города

Жителей и гостей города Пскова приглашают посетить фотовыставку «Храмы Псковской архитектурной школы - связь времен», которая открыта в Центре туризма и творческих индустрий Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Центр туризма и творческих индустрий Пскова находится на улице Георгиевской, 4. Выставка посвящена двухлетию внесения десяти памятников культового зодчества XII - XVI веков в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В фотоконкурсе участвовало более 60 работ, 10 из них стали победителями и экспонируются.

Фотоконкурс организовал комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно со Службой управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО НПЦ по охране памятников.