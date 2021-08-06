Культура

Автографы «старушки Лариной» можно увидеть на выставке в Тригорском

Выставку «Изъ сельца Тригорскаго» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроют для посетителей 7 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении.

K. Emiritinsky. Интерьер с дамой у окна (1833). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали в музее, новый проект подготовили к 240-летию со дня рождения Прасковьи Осиповой — хозяйки соседнего с пушкинским Михайловским имения, сердечной приятельницы ссыльного поэта и, по многим литературоведческим версиям, прототипа «старушки Лариной» из романа в стихах «Евгений Онегин». Создана выставка по материалам фондовых коллекций двух музеев — собственно «Михайловского» и всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге.

«Как известно, Прасковья Александровна (Осипова — ред.) бережно хранила в своем доме все, связанное с именем опального соседа — письма, портреты, книги, памятные вещицы. По сути, это был первый музей Пушкина в России. Из этого богатства сохранилось немногое, но уцелели, например, письма поэта (при том, что Осипова к концу жизни уничтожила всю остальную свою переписку)», - отметили в музее.

Выставка «Изъ сельца Тригорскаго» относительно невелика. Всего там чуть менее пятидесяти предметов. Пушкинский заповедник представляет в этой экспозиции десять графических листов: с акварелями неизвестных художников начала пушкинского, XIX столетия соседствуют силуэты работы нашего современника Александра Стройло. Также там можно увидеть великолепные образцы декоративно-прикладного искусства и без малого два десятка старинных, от второй половины XVIII века и до 1839 года, книг и альманахов, напоминающих о богатой библиотеке Тригорского.

Из ВМП в Пушкиногорье привезли семь мемориальных предметов из Тригорского и Голубова. «Среди них, например, два гравированных портрета, которые Пушкин в свое время подарил обитательницам Тригорского. Так, на оборотной стороне паспарту портрета Байрона сохранилась французская запись, сделанная рукой Прасковьи Александровны Осиповой: «Presente par Alexandre Pouchkine a Mlle Annette Woulff l'an 1828» («Подарено Александром Пушкиным мадемуазель Аннет Вульф 1828 год»)», - рассказала специалист отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Морозова.

Выставка «Изъ сельца Тригорскаго» развернута в классной комнате мемориального дома Осиповых и Вульфов; вход на нее при наличии билета в дом-музей свободный. Планируется, что экспозиция будет работать до 7 ноября.