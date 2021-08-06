Культура

Фестиваль «Когда мы были на войне» проходит на «Линии Сталина» в Островском районе

Фестиваль «Когда мы были на войне» проходит на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в Островском районе сегодня, 7 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Лидия Чечельницкая.

Фото здесь и далее: архив Псковского областного центра народного творчества

Фестиваль проводят уже в шестой раз. До этого площадкой для мероприятия была деревня Шики, но в этом году организаторы решили опробовать новую локацию — музей под открытым небом «Линия Сталина». По словам Лидии Чечельницкой, музей логично связан с темой фестиваля.

Гости фестиваля — творческие коллективы и исполнители из Псковской области, у которых в репертуаре есть военно-историческая тематика разных периодов. Возраст участников — от 11 до 60-70 лет. Так, на «Линию Сталина» приехали гости из Пскова, Великих Лук, а также Порховского, Пушкиногорского, Островского, Локнянского и Новоржевского райнов.

«Роспотребнадзор согласовал мероприятие без зрителей. У нас будет 80 человек, все они - участники. В этом году очень много желающих посетить фестиваль, но мы, к сожалению, не можем рекомендовать никому к нам приехать, поскольку количество участников строго регламентировано», - заметила Лидия Чечельницкая.

Мероприятие состоит из трех частей. Начинается оно с возложения цветов на воинском захоронении. После этого все участники распределяются по трем площадкам — это ДОТ, самолет и поляна, где расположены пушки. Там исполнители в интерактивной форме будут общаться, петь, танцевать, фотографироваться.

«В 13.00 в выставочном ангаре начнется концерт. Там не будет сидячих мест, мы будем использовать все экспозиции ангара: кто-то выступит на полуторке (советский среднетоннажный грузовой автомобиль ГАЗ-АА — ред.), кто-то выступит у определенной диорамы, кто-то — у выставленной техники. Репертуар коллективов собран из разных периодов — это и война 1812 года, и Крымская, и Первая мировая, и Гражданская и, конечно, Великая Отечественная война», - рассказала Лидия Чечельницкая.

После этого все участники перейдут на другую площадку, где пройдет «частушечный круг». Каждый коллектив подготовил частушки о разных военных периодах.

В финале мероприятия участников наградят дипломами и вручат буклет об истории фестиваля.