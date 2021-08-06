Культура

Пьесы двух «немецких Иоганнов» исполнит в Тригорском скрипач из Петербурга

Концерт петербургского скрипача и альтиста Ивана Долгунова будет дан в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» уже завтра, в субботу, 7 августа. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, выступление музыканта состоится в «зелёной гостиной» дома-музея Осиповых и Вульфов в Тригорском в рамках долгосрочного музейного проекта «Летние вечера в Пушкинском Заповеднике».

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Иван Долгунов. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Иван Долгунов — давний и верный друг музея, и не единожды выступал здесь в разных залах и даже на открытом воздухе, на крыльце дома поэта в Михайловском, с различными программами. В этот раз вниманию слушателей будут предложены пьесы итальянца Никколо Паганини и двух «немецких Иоганнов»: всемирно известного Иоганна Себастьяна Баха и несправедливо забытого потомками Иоганна Георга Пизенделя.

Начнут концерт в 18.30. Возрастная рекомендация для публики — 12+. Гостям настоятельно советуют забронировать билет заранее — в небогатом деревенском дворянском доме гостиная относительно невелика, а число слушателей в связи со сложившейся санитарно- эпидемиологической обстановкой будет ограничено. Кроме того, музей просит своих посетителей иметь с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания.