Культура

В Куньинский район приехал клуб на колесах

Передвижной многофункциональный культурный центр передали в Куньинский район из области по нацпроекту «Культура». Об этом сообщает районная газета «Пламя».

Фото здесь и далее: газета «Пламя»

Клуб на колесах полностью приспособлен для использования в качестве мобильной площадки для проведения концертов и праздничных программ. В автобусе 15 пассажирских мест, он оснащен складной сценой, которая во время дождя или для защиты от палящего солнца снабжена тентом.

Автоклуб имеет оборудование для выхода в интернет, оснащен генератором, цифровым тахографом, а совсем скоро для автоклуба придет все необходимое звукотехническое оборудование.