Культура

Реставрационные работы продолжаются в храме Успения в псковской деревне Мелетово

Реставрационные работы продолжаются в храме Успения в деревне Мелетово Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

Фото здесь и далее: Артем Копытник

«В Мелкетово приехали рабочие, наводят уборку, доделывают мелочи. За две недели должны съехать», - написали местные жители.

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Храм Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово - классический, неискаженный образец средневековой архитектуры псковской школы середины XV века с элементами уникальной живописи. В 2018 году Псковский государственный музей-заповедник подготовил проект концепции сохранения и развития церкви Успения Богородицы в деревне Мелетово Псковского района. Документ предполагает создание музейно-туристического комплекса, включающего в себя территорию погоста Мелетово с объектами культурного наследия: церковь Успения Богородицы и церковь Святой Троицы.

В проект было включено проведение первоочередных противоаварийных работ, а затем комплексных работ по реставрации (архитектуры и фресок) и приспособлению церкви Успения Богородицы (1465 год), а также реставрации и приспособлению церкви Святой Троицы (1913 год). Кроме того, было запланировано строительство на территории Мелетовского парка новых объектов инфраструктуры: музейного здания с информационным центром, экспозиционно-выставочными и лекционными помещениями, стоянкой автотранспорта, кафе и гостевого дома. Сроки реализации - 2018-2024 годы. На данный момент музей подал заявку на возведение музейного здания, однако поддержки со стороны официальных структур она пока не получила.