Культура

На улицах Пскова появились 18 музейных баннеров с QR-кодами

На улицах Пскова появились 18 баннеров с QR-кодами, каждый из которых ведет на страницу сайта Псковского музея-заповедника, посвященную данному объекту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

«Впервые на улицах города Псковский музей-заповедник представил фотографии объектов и коллекций с интересными заметками. Так, гуляя по центру Пскова, можно найти рецепт фирменного псковского Кузнечного супа, узнать историю любви архитектора Юрия Спегальского и его супруги, или почитать о потрясающем пигменте "афганский лазурит", который использовался греками при росписи Спасо-Преображенского собора», - рассказали в музее.

18 баннеров разместились на улицах Пушкинской и Ленина, а также в Сквере влюбленных. «Теперь прогулки по улицам Пскова станут не только приятными, но и познавательными! Благодарим Театрально-концертную дирекцию за возможность разместить данную серию баннеров на предоставленных стендах!» - заключили в музее.