Культура

Псковичи могут увидеть видеожурнал об отъезде Пушкина «…в тень лесов тригорских»

Новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях» с сегодняшнего дня доступен подписчикам и посетителям официальных страниц Государственного Пушкинского заповедника в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Свежий ролик приурочен к важной для музейщиков дате — 9 августа (по старому стилю) 1824 года А. С. Пушкин приехал в ссылку в псковское имение своих родителей. Видеожурнал коротко (общая длительность «сюжета» — 5 минут 44 секунды) рассказывает об официальных причинах царской немилости к поэту и первых его днях в «далеком северном уезде». За кадром звучат строки из черновиков к «Путешествию Онегина» и стихотворения «К Языкову» («Но злобно мной играет счастье: / Давно без крова я ношусь, / Куда подует самовластье…»).

В заповеднике напомнили, что видеожурнал «Приезд А. С. Пушкина в Михайловское. Ссылка» — уже 35-й с начала проекта в 2020 году. Заявленная на старте его периодичность — раз в месяц — часто нарушается: только в первой декаде нынешнего августа уже опубликовано три ролика, и в ближайшие дни пользователи «всемирной паутины» смогут познакомиться еще с одной работой пушкиногорских музейщиков из этой серии.

Добавим также, что к годовщине явления Пушкина в Святогорье «ссылочным невольником» (так он сам назвал себя в одном из писем 1824-го года) в музее готовят традиционную научную конференцию — Михайловские Пушкинские чтения.