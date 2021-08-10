Культура

Псковичам назвали дату открытия выставки археологических находок

Мини-выставка находок сезона будет работать в Археологическом центре Псковской области с 17 по 20 августа. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте центра.

Фото: инстаграм-аккаунт Археологического центра региона

«Приходите к нам, мы покажем не только рыбов, но и всякие разные находки из раскопов 2021 года», - написали археологи.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, посещение ограничено группами не более 5-7 человек. График работы: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. В пятницу, 20 августа, выставка будет работать 12.00 до 15.00.

Предварительная запись проводится по телефону: 72-09-21, 72-09-24. Записаться можно также в комментариях по ссылке.