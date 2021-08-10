Культура

Псковичам предлагают работу на археологических раскопках

Псковичам предлагают работу на археологических раскопках. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Марина Кулакова рассказала о проблеме «черных копателей», которые вооружаются металлоискателями и беспорядочно раскапывают землю в поисках ценных находок.

«На улице Леона Поземского было много находок из цветного металла, но мы специально о них не говорили. Один раз скажи — и тут же прибегут в ночи "черные копатели" с металлоискателями, как у нас было зимой в 2019 году. Тогда мы на той же улице Леона Поземского радостно что-то показали, а утром увидели, что у нас в раскопе уже кто-то походил. Может, считал, что помогает нам, но на самом деле навредил», - рассказала Марина Кулакова.

Она заметила, что те, кто занимается «черным копательством», могли бы помогать археологам на раскопе. «"Черным копательством" занимаются многие, а как на раскоп прийти поработать — так нам не найти рабочих», - подчеркнула она.

Ранее в общественном пресс-центре ПЛН Марина Кулакова уже приглашала жителей Псковской области в возрасте от 17 лет на работу на раскопках. Оплата, по ее словам, идет или почасовая, или по объему выполненных работ — в зависимости от того, какое количество культурного слоя смог исследовать работник.

«Зарабатывают по-разному, кто как работает: от 500 до 1000 рублей в день. Каждый день идет подсчет, выплаты начисляются два раза в месяц», - рассказала директор Археологического центра Псковской области.