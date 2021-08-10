Культура

В Пскове открылась выставка для желающих окунуться в атмосферу прошлого

Выставку виниловых пластинок могут посетить жители Пскова до 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском Молодежном центре.

«Настоящий виниловый проигрыватель, который гости смогут не только рассмотреть, но и потрогать, поможет посетителям окунуться в атмосферу прошлого, - анонсируют организаторы. - В Молодежном центре будут звучать известные мотивы The Beatles, строгие песни Владимира Высоцкого и даже чарующие детские сказки».

Экспозиция будет открыта ежедневно с 10:00 по 17:00. Регистрироваться заранее не нужно. Посетить выставку можно в Псковском городском молодежном центре на улице Максима Горького, 15.