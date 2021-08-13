Культура

Премьера вокального цикла на стихи финской поэтессы рубежа веков состоится сегодня в Тригорском

Премьера вокального цикла петербургского композитора и пианиста Леонида Еремина на стихи финской поэтессы Эдит Седергран состоится сегодня, 14 августа, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Эдит Седергран. Фото из открытых источников.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эти романсы прозвучат на концерте в рамках долгосрочного проекта «Летние вечера в Пушкинском заповеднике». Исполнит их Людмила Трушталевская (фон Крюденер-Струве), а аккомпанировать певице будет автор музыки и ее постоянный партнер Леонид Еремин. Этот дуэт хорошо знаком постоянным посетителям камерных вечеров в музее.

Музыканты также расскажут своим слушателям о жизни и творчестве поэтессы из Райволе (сейчас это Рощино Ленинградской области), писавшей на нескольких языках: чаше на шведском, но и на французском, русском, немецком… В историю литературы она вошла как классик модернистской шведской литературы. Кроме того, в программу сегодняшнего музыкального вечера — его назвали «Эдит Седергран и серебряный век русской поэзии» — музыканты из северной столицы включили вокальные миниатюры на тексты Николая Гумилева, Игоря Северянина, Константина Бальмонта и других поэтов рубежа веков, а также популярные романсы того времени.

Напомним, что «Летние вечера в Пушкинском заповеднике» регулярно проходят по субботам в мемориальном доме Осиповых и Вульфов в музее-усадьбе «Тригорское». В этом августе жители и гости Пушкиногорья успеют побывать еще на двух литературно-музыкальных спектаклях. Первый из них, 21 августа — «Пиковая дама, или Цена одного rendez-vous» по повести А. С. Пушкина и опере П. И. Чайковского — исполняют Анна Яковлева, Аслан Намиток, Наталья Варламова. Второй, 28 августа — «Онегин двести лет спустя» — моноспектакль гитариста, певца и композитора Владимира Щукина, в который вошли песни, романсы и баллады на стихи поэтов XIX столетия.

Сегодняшний концерт (он рассчитан на слушателей старше 12 лет) начнут в 18.30. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой число гостей в «Зеленой гостиной» будет ограничено. Кроме того, музей просит своих посетителей иметь с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания.