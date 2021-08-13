Культура

Творческий вечер пройдет в Пскове в честь юбилея писателя Игоря Смолькина

Творческий вечер, посвященный 60-летию председателя правления Псковской писательской организации Игоря Смолькина, состоится в актовом зале Псковской областной научной библиотеки в пятницу, 20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Фото: Псковский литературный портал

Игорь Смолькин (творческий псевдоним Изборцев) – писатель и поэт, лауреат российских литературных премий. Он печатался на страницах следующих журналов: «Наш современник», «Всерусский Собор», «Москва», «Роман-журнал, XXI век», «Литературная учеба», «Балтика», «Русский дом», «Православный паломник», «Благодатный Огонь», «Родная Ладога», «Медный всадник», а также многих других.

Он автор сборников прозы, стихов, очерков и публицистики: «Делатель правды», «Не хлебом единым», «Спастись еще возможно», «Я помолюсь за вас», «О тех, кто всегда идет впереди нас» и других.

Ведущий вечера – почетный гражданин города Пскова, общественный деятель, публицист, член Союза театральных деятелей России, член Союза писателей РФ, заслуженный работник культуры РФ Валерий Павлов.

На вечере выступят друзья и коллеги по творческому цеху Игоря Смолькина – псковские писатели и поэты. Прозвучат стихи и музыка, будет организована книжная выставка «Чтобы душа не замерзла...».

«Во избежание распространения коронавирусной инфекции использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно!» - подчеркнули организаторы.

Мероприятие начнется в 16.00.