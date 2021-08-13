Культура

Клуб на колесах проехал с концертами по деревням Стругокрасненского района

Клуб на колесах проехал с концертами по деревням Стругокрасненского района. Об этом сообщает районная газета «Струги».

Фото здесь и далее: Дом культуры Стругокрасненского района / газета «Струги»

Многофункциональный передвижной автобус поступил в муниципалитет по национальному проекту «Культура». Сегодня, 15 августа, работники районного дома культуры побывали на нем с концертами в деревнях Высокое и Костелево Марьинской волости.

«Жители тепло встретили артистов и наградили их щедрыми аплодисментами за подаренное хорошее настроение, за прекрасные песни», - отметили организаторы.