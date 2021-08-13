Культура

Островская деревня Татищево: страницы истории

В 12 километрах к юго-востоку от города Остров, на территории Бережанской волости Островского района расположена старинная деревня Татищево.

В прошлом данный населенный пункт относился к Гнильской губе Островского уезда. Неподалеку от д. Татищево, на левом берегу реки Великой располагался Гнильский погост с церковью св. Николая Чудотворца и село Гнилки. В краеведческой и художественной литературе, а также в некоторых справочниках (с пометкой «необходимы дополнительные исследования») деревня Татищево ошибочно связывалась с именем выдающегося государственного деятеля России, дипломата, ученого и основоположника русской исторической науки Василия Никитича Татищева (1686-1750).

Деревня Татищево Островского района. Фото из сообщества в ВК «Многоликая История России»

В ходе историко-архивного исследования, связанного с Выборским уездом Псковской земли, мною были обнаружены и введены в научный оборот ранее не известные исследователям уникальные документы XVIII-XIX веков, прямо указывающие на место родового имения В.Н. Татищева с усадьбой в сельце Копытово Крекшинской губы Выборского уезда (совр. деревня Барсуки Выборской волости Новоржевского района) и документально доказана его связь с Выборским уездом. Также документально установлена связь потомков Василия Никитича с родовым имением в сельце Копытово (Барсуки) и выборскими вотчинами вплоть до второго десятилетия XIX века. Отмечу, что ранее исторической науке были известны только Жалованные грамоты русских царей 1681 и 1684 годов Н.А. Татищеву на поместья и вотчины в Выборском уезде. Особо следует выделить Жалованную грамоту 1684 года, введенную в научный оборот в конце XIX века, текст которой также был опубликован В.А. Аракчеевым в 2003 году в монографии «Псковский край в XV-XVII веках. Общество и государство».

За рамками моего исследования оставался не рассмотренным вопрос, связанный с историей деревни Татищево Островского района.

В результате проведенного историко-архивного исследования были выявлены сведения о землевладельцах в Гнильской губе Островского уезда, среди которых следует назвать Квашниных-Самариных, Плещеевых, Валуевых, Елагиных, Хвостовых, Неклюдовых, Назимовых, Давыдовых, Дубровских, Сумароцких и др. Сведения о вотчинах Татищевых в Гнильской губе Островского уезда по обнаруженным и изученным материалам XVIII столетия не прослеживаются.

Для данного исследования наибольший интерес представляют владения рода Квашниных-Самариных.

Согласно архивным документам, территория, на которой ныне существует деревня под названием Татищево, относилась к селу Гнилки и за время своего существования сменила несколько названий и владельцев.

Из сохранившихся документов первой трети XVIII века известно, что селом Гнилки владели помещики из рода Квашниных-Самариных. В начале XVIII века селом владел Иван Васильевич Квашнин-Самарин. По записям 1730 - 40-х годов имение принадлежало его жене, вдове Марфе Алексеевне Квашниной-Самариной. В дальнейшем имение переходит к Ивану Ивановичу Квашнину-Самарину, сыну И.В. Квашнина-Самарина, что прослеживается по документам середины XVIII столетия.

В архивных материалах 1782 года село Гнилки с деревнями и пустошами находилось в общем владении полковника Григория Алексеевича Плещеева, премьер-майора Василия Ивановича Аничкова (1744 - 1801) и его жены Марии Тихоновны (урожд. Квашнина-Самарина, 1759-1825), премьер-майорши Домны Ивановны Квашниной-Самариной (1724-1790).

Ц ерковь св. Николая Чудотворца и церковь деревянная Богоявления в с. Волок Держков. Фото 1915 г. из открытых интернет-источников

Мария Тихоновна Аничкова (урожд. Квашнина-Самарина), ее отец Тихон Семенович (1723 - 1776), Домна Ивановна Квашнина-Самарина владели имением в Боровичском уезде Новгородской губернии, и погребены на погосте у Никольской церкви в селе Волоке Держском, рядом с другими родственниками из рода Квашниных-Самариных.

Мария Тихоновна Квашнина-Самарина была замужем за Василием Ивановичем Аничковым (1744 - 1801) «Большим», премьер-майором и боровичским предводителем дворянства в 1792-1794.

Предположительно портрет В.И. Аничкова. Неизв.худ. 1790-е г. В нач. XX в. собств. Александра Ивановича Аничкова, в имении Зализенье Боровичского уезда Новгородской губ. Фото из открытых интернет-источников

По документам прослеживается переход доли села Гнилки с деревнями и пустошами, среди которых значится ныне существующая д. Татищево под несколькими другими названиями, к потомкам секунд-майора Василия Ивановича «Меньшево», младшего брата премьер-майора В.И. Аничкова.

Согласно генеалогическим исследованиям, дочь В.И. Аничкова «Меньшево» Александра Васильевна Аничкова (1780-1844) вышла замуж за Николая Васильевича Татищева (1770-1824). В браке родилась дочь Аполлинария Николаевна Татищева (1817-1884), в замужестве Тиран. А.Н. Тиран (Татищева) родилась в с. Крицы Лужского уезда, в имении отца, перешедшем ему в 1791 г. по семейному разделу и по наследству от брата Ивана Васильевича в 1804 г. История с. Крицы на протяжении веков связана с дворянскими родами Татищевых и Скобельцыных.

Фото из открытых интернет-источников

Аполлинария Николаевна была замужем за Юрием Францевичем Тираном (1812-1884), действительным статским советником, состоявшем в Лужском Дворянском собрании. Ю.Ф. Тиран был сыном французского дворянина Франциска Тирана родом из Страсбурга, известного в России под именем Франца Ивановича Тирана, перешедшего на русскую службу в 1797 году, участника суворовских походов и адъютанта графа П.А. Палена (одного из заговорщиков против императора Павла I). Место захоронения А.Н. Тиран (урожд. Татищевой) и Ю.И. Тирана на Фарфоровском кладбище Санкт-Петербурга.

Согласно обнаруженным архивным документам 1844 г. Аполлинария Николаевна Тиран владела 2-й частью села Гнилки с деревнями и пустошами в Гнильской губе Островского уезда. Первая часть имения в с. Гнилки принадлежала коллежской советнице Марии Григорьевне Алексеевой.

В документах 1844 года и середины XIX века, касающихся землевладений А.Н. Тиран в Островском уезде Псковской губернии, содержатся интересующие нас сведения о деревне Татищево. В частности, в документе 1844 года указана «Земля деревни …Смагино Понохино тож, а ныне Сельцо Покровское владения Надворной Советницы Аполлинарии Николаевой дочери жены Тиран». Накануне крестьянской реформы 1861 г. Аполлинария Николаевна Тиран владела в Островском уезде 113 крепостными крестьянами мужского пола в сельце Покровское с 10 деревнями и пустошами. Также владела 355 крепостными крестьянами мужского пола в селе Казанское в Порховском уезде с 13 деревнями и пустошами.

В Списке населенных мест Псковской губернии за 1872-1877 г. имеются сведения о сельце Покровском в Островском уезде, с указанием второго названия – Татищево, расположенном в 12 верстах от уездного города. На момент составления справочника на территории сельца указан один двор, где проживали 4 человека мужского пола и 4 – женского, а также располагалось волостное правление.

Проведенное историко-архивное исследование позволяет с наибольшей вероятностью связывать название деревни Татищево Островского района Псковской области с девичьей фамилией бывшей владелицы имения Аполлинарии Николаевны Тиран (урожд. Татищевой), принадлежавшей к одной из ветвей рода Татищевых, не связанной с Василием Никитичем Татищевым и его потомками.

Михаил Семенов