Культура

Более 130 работников культуры Псковской области повысили квалификацию в рамках нацпроекта

Более 130 специалистов учреждений культуры Псковской области успешно завершили обучение по программам повышения квалификации. Работу провели в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района.

Образовательный процесс организовали на базе 14-ти центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров по 40 программам. Наиболее активно в улучшении профессиональных навыков проявили себя работники сферы культуры города Пскова, а также Невельского, Печорского и Новосокольнического районов.

Всего в 2021 году повысят квалификацию более 180 работников культуры. Инфраструктура образовательного ландшафта включает в себя профильные учреждения Пскова и Великих Лук, а также всех 24-х районов области, добавили в пресс-службе.