Культура

Псковичей приглашают к участию в национальной молодежной кинопремии

Роскультцентр продлил прием заявок на участие в IV Национальной молодежной кинопремии до 10 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Подать свой игровой, документальный или анимационный фильм могут режиссеры и кинематографисты из России в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый номинант имеет право выдвинуть не более одной конкурсной работы, снятой за последние 5 лет – с 2017 по 2021 год.

«Мы понимаем, что последние два года оказались непростыми для российской и мировой киноиндустрии. В связи с пандемией съемки фильмов и пост-продакшн – процессы, в которых задействовано огромное количество специалистов в области кино и кросс-отраслей – были приостановлены или отменены. Поэтому мы решили пойти навстречу молодым кинематографистам, продлив прием заявок и дав возможность принять участие с картинами, снятыми за последние пять лет», - пояснила директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Кинопремия проводится Роскультцентром при содействии Росмолодежи. В 2021 году заявки на соискание принимаются в номинациях: «Лучший короткометражный фильм», «Лучший фильм, снятый на смартфон», «Лучший документальный фильм», «Лучший полнометражный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучшее социальное кино».

Для участия необходимо: