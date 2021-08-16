Культура

Псковский писатель Игорь Смолькин отмечает 60-летие

Псковский поэт и прозаик, председатель регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин отмечает 60-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском отделении Союза писателей.

Читателям Игорь Смолькин с творческим псевдонимом Изборцев известен как автор двух десятков книг. «Его книги – художественные, но, в то же время, глубоко нравственные, отчасти философские, несущие читателю добро и свет, продолжающие лучшие традиции русской литературы», - отметили в реготделении Союза писателей.

Прихожане церкви Воскресения Христова в Орлецах знают его как одного из основателей и строителей этого храма, а также как церковного старосту, радеющего за его сохранность и благолепие церкви, добавили псковские писатели.

Вся литературная Россия знает его как председателя жюри Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник», за лучшие произведения, направленные на сохранения духовных ценностей в российской литературе, и руководителя литературной премии «Словес связующая нить…», за лучший художественный перевод произведений российской и зарубежной литературы на языки народов России, подчеркнули в псковском отделении Союза писателей.

Игорь Смолькин - член редакционных советов журналов «Балтика» (Таллин) и «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), член Всемирного русского народного собора и Высшего творческого совета Союза писателей Союзного государства России и Белоруссии. Действительный член Академии Российской словесности и Петровской академии наук и искусств.

Для псковских писателей Игорь Смолькин – это, в первую очередь, руководитель их писательской организации, с 2005 года возглавляющий правление Псковского регионального отделения Союза писателей России, «несущий бремя заботы о писателях нашей области», рассказали коллеги Игоря Смолькина.

«Дорогой Игорь Александрович, говорят, что 60-летие – это время подводить итоги, переосмысливать прожитую жизнь, заново расставлять приоритеты. Но свои приоритеты вы расставили уже давно, и главный из них – служение русскому слову, великой русской литературе. И мы от всей души желаем вам терпения, мужества, неиссякаемой творческой энергии в этом служении. Здоровья, счастья, долголетия, силы духа, творческих сил, новых книг и новых читателей», - обратились к Игорю Смолькину писатели Пскова.