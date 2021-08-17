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Культура

Библиотекари выяснили, почему почетного гражданина Пскова не приняли в пионеры

17.08.2021 18:30|ПсковКомментариев: 0

Библиотекари Пскова подготовили эксклюзивные материалы про нового почетного гражданина города, бывшую малолетнюю узницу фашистского концлагеря Раису Кузину. На сайте Централизованной библиотечной системы Пскова появилась посвященная ей страница с биографическими подробностями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Чтобы собрать информацию для этого раздела, библиотекари не только «перелопатили» все доступные им открытые источники, но также пригласили Раису Петровну к себе в гости, провели с ней интервью и фотосессию.

В результате им удалось выведать у нового почетного гражданина Пскова много интересных фактов и пополнить свой фотобанк уникальными фотографиями. Например, они узнали, что после освобождения из концлагеря под Кенигсбергом семья Раисы Кузиной вынуждена была жить в немецком блиндаже, пока ее родители не построили себе дом на Довмонтовой улице (ныне улица Труда).

Кроме того, Раиса Кузина рассказала, что первое время после Великой Отечественной войны власти относились к бывшим узникам концлагерей как к врагам народа, не делая исключения для детей. Поэтому в пионеры ее не приняли. И только когда ей пришло время вступать в комсомол, отношение к таким, как она, изменилось, и ее успехи в учебе и общественной работе были оценены по достоинству.

В 2008 году, к 1105-летию первого упоминания Пскова в летописи, краевед Натан Левин вместе с заведующей Историко-краеведческой библиотекой города Пскова Людмилой Русановой издали книгу «В служении Пскову: почетные граждане Пскова». С тех пор библиотекари города ежегодно пополняют свой архив материалов про почетных граждан Пскова, надеясь выпустить это печатное издание заново – в дополненном виде.

В электронном виде все собранные ими с тех пор новые материалы про почетных граждан города доступны уже сейчас. Они опубликованы на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова в разделе «Жизнь замечательных людей».

Теги: #библиотека #почетный гражданин #биография
Источник: Псковская Лента Новостей
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