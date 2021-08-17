Культура

Псковичей приглашают на осенины в Бугрово

Программу «Осенины» проведут в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в предстоящий четверг, 19 августа. В этот день Русская православная церковь отмечает Преображение Господне (в народной традиции — Яблочный Спас). Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Энгель Насибулин. Преображение Господне. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

«Этим не самым привычным для современного слуха словом (осенины - ред.) Яблочный Спас называли в старину (иногда еще: "первые осенины"). Считалось, что провожая закат солнца в этот день, провожают и лето, встречают осень», - пояснили в музее.

Как рассказали в «Михайловском», проводить праздники на Яблочный Спас — давняя музейная традиция. В прежние годы гуляния, спектакли, мини-ярмарки разворачивали в мемориальной усадьбе поэта и у ее околицы. Однако на этот раз гостей решили пригласить в пушкинское Бугрово. Именно здесь, на мельничном подворье, в 16.00 начнут водосвятный молебен с освящением плодов и последнего снопа. В 16.15 все желающие смогут присоединиться к крестному ходу, а в 16.45 — стать зрителями или даже участниками большой фольклорной программы, в ходе которой, среди прочего, прозвучат фрагменты из произведений «михайловского барина Ляксандры Сергэича», а также подлинные псковские «долгие песни», которые на Псковщине принято было «играть» в этот день.

В музее подчеркнули, что праздник пройдет в строгом соответствии со всеми предписаниям, действующим в регионе в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой.