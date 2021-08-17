Культура

«Проушина от ворот выломана»: неизвестные вторглись в усадьбу Строгановых в Волышово

Неизвестные выломали проушину на распашных воротах, ведущих к усадьбе Строгановых в деревне Волышово Порховского района. Об этом сообщается в группе «Усадьба графа С. А. Строганова в Волышово» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Усадьба графа С. А. Строганова в Волышово» в соцсети «ВКонтакте»

«Вот такую картину наблюдали в воскресенье... Проушина от ворот выломана, во дворец дверь открыта. Прикрыли все, но надолго ли хватит, не понятно...» - говорится в группе в социальной сети.

Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области пояснили, что сообщение о взломе в районный отдел полиции не поступало.

«В последнее время территория приусадебного парка сильно преобразилась. Добровольцы выкосили заросли борщевика и облагородили территорию. При этом, к сожалению, постоянно возникают проблемы со взломом дверей во дворец. Однако все ценное оттуда было заблаговременно вывезено», - прокомментировали ситуацию в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Кроме того, вопрос со смотрителем усадьбы решить пока что не удалось, поскольку Росимущество не принимает предложенные варианты охраны, добавили в региональном комитете.