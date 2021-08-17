Культура

Дни культуры Причудья пройдут в Гдове

Открытие Дней культуры Причудья, направленных на продвижение нематериального культурного наследия региона, состоится в Гдовском музее истории 21 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятия начнется в 11.00 с интерактивной экскурсии «Культура Причудья», которая познакомит участников с народами, проживавшими в регионе, их традициями и обычаями.

Знакомство с Причудьем и его гусельной музыкой продолжат лауреаты международных конкурсов Ирина Иванова, преподаватель по классу гуслей в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, и Даниил Семенов, студент 3-го курса колледжа.

В 12.00 состоится презентация буклета «Рецепты Причудья», подготовленного по материалам кулинарных конкурсов, архивов и видеозаписей. Гдовские финалистки конкурса «Причудский пирог – 2020» Анжелика Тюлина (Островцы) и Наталья Федотова (Верхоляне-2) поделятся рецептами своих пирогов, связанных с ними семейными историями, а также секретами своего мастерства.

Получить навыки ткачества, традиционного для этих мест ремесла, позволит участие в мастер-классах, которые проведут Татьяна Кочева (Гдов) и Ольга Федотова (Малое Озерево) для всех желающих.

Объединит все мероприятия фотовыставка «Причудье. История и современность», составленная из архивных фотографий Псковского областного центра народного творчества, Центра досуга и культуры Гдовского района, личных коллекций жителей Причудья, а также авторских фотографий Анны Кудрявцевой, Бориса Скобельцына, Анастасии Бородиной, Валентины Федоровой, Евгения Михайлова, Натальи Рюриковой, Валентины Фест и Виктора Остренко. Фотовыставка продолжит свою работу до 26 августа, после чего переедет в Печорский район.

Мероприятие проводится с учетом требований Роспотребнадзора и соблюдения социальной дистанции в рамках проекта «Культура Причудья», реализуемого с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Организаторы — областная общественная организация «Чудской проект» и Гдовский музей истории края при поддержке администрации Гдовского района.