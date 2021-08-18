Культура

Пушкиногорье глазами «очарованного» художника откроется посетителям «Абрамцева» 19 августа

Завтра, 19 августа, в Московской области, в Государственном музее-заповеднике «Абрамцево» для посетителей откроют выставку «Очарованный чудом». На ней представлены работы выдающегося российского графика Василия Звонцова из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Василий Звонцов. Михайловское. «Три сосны» (1958). Из собрания Пушкинского заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, на выставке в Подмосковье представлены 27 рисунков (карандаш, уголь, тушь, китайская тушь, акварель) и 24 листа печатной графики (офорты, в том числе и с доработкой тушью или акварелью). Этот ряд дополняют открытки-репродукции акварелей Василия Звонцова и книги с его иллюстрациями, в том числе первые в истории Пушкинского заповедника иллюстрированные путеводители. Гости «Абрамцева» смогут увидеть и совершенно уникальный экспонат — музейную стенгазету «По пушкинским местам» (№ 1 (46) от 10 января 1959 года) из документального фонда «Михайловского» — доказательство того, насколько тесно художник был вовлечен в жизнь музея в Святогорье.

В музее уточнили, что экспозиция «Очарованный чудом» (это слова поэта М. А. Дудина о В. М. Звонцове) в «Абрамцеве» продолжает одноименный выставочный проект, стартовавший четыре с небольшим года назад, в день столетия со дня рождения мастера.

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Пушкиногорская коллекция графики этого «придворного художника здешней усадьбы» — так называл себя сам Василий Звонцов, имея в виду Михайловское — на сегодня насчитывает порядка 440 единиц хранения и по праву считается лучшей в России. Не удивительно, что показы работ Василия Звонцова неизменно пользуются большим вниманием посетителей и поэтому проводятся — как в нашей стране, так и за рубежом — достаточно часто. Так, только в юбилейном для художника 2017 году музейщики «Михайловского» организовали четыре разнящиеся по составу экспонатов выставки его работ: совместно со Всероссийским музеем А. С. Пушкина — в северной столице, а также только из собственных коллекций — у себя в Святогорье, в музее-усадьбе поэта, в Больших Вяземах (Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, Московская область) и в «Полотняном заводе» (мемориальное имение Гончаровых в Калужской области). Затем графику Василия Звонцова возили в Минск, в Великий Новгород и даже в Оренбург. А уже нынешней весной экспозицию, развернутую сейчас в «Абрамцеве», показывали в подмосковном музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское».

Василий Звонцов. За Соротью (1968). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Планируется, что выставка «Очарованный чудом» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать в музее-заповеднике «Абрамцево» в течение месяца, до 19 сентября.