Культура

В России утвердили новые правила оказания услуг кинозрителям

Новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах начнут действовать в России с 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад. Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере.

«В частности, новые правила обяжут кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс», - отметили в пресс-службе правительства.

Кроме того, по новым правилам посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.

Обновился и перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен будет содержать информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

В то же время постановление наделило кинотеатры дополнительными полномочиями, в том числе правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.

Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.