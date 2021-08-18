Выставку фотографий с Северного полюса планируют показать всем жителям Пскова

Выставку фотографий из экспедиции на Северный полюс компании «Русарк» планируют показать псковичам. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал технический директор компании Владимир Костин.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области.
Сейчас выставка расположилась в стенах псковского университета.
Как отмечают технический директор компании «Русарк» Владимир Костин и исполнительный директор компании Алексей Лето, на фотографиях можно увидеть земли, в которых из 7 миллиардов людей на планете бывали только сотни человек.
«Когда мы впервые посетили север в 2010 году, это был совершенно дикий край. Кажется, он таким будет всегда, несмотря на то, что там с тех пор многое начало развиваться. В России практически нет аналогов нашему проекту - буквально единицы людей имеют опыт парусного хождения во льдах. Надеемся впоследствии открыть постоянную выставку и музей в штаб-квартире Русского географического общества», - пояснил уникальность фотографий Владимир Костин.
По его словам, псковский губернатор сам выступил с идеей перенести выставку на открытое пространство, чтобы она стала доступна всем жителям города.