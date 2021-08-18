Культура

Представители Псковской области расскажут о своих музеях в Общественной палате РФ

Заседание экспертного совета всероссийской долгосрочной программы «Школьный музей Победы» состоится в Общественной палате России 20 августа. В оффлайн и онлайн-формате участниками заседания станут представители образовательных организаций Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы, в качестве экспертов перед гостями выступят исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и представители псковского университета.

«Сегодня школьные музеи становятся неисчерпаемым ресурсом для образовательной, просветительской, воспитательной работы с молодежью. Современные технологии, мультидисциплинарный подход, активные методы обучения позволяют значительно дополнить школьное образование, расширить знания ребят по истории, погрузить в события тех лет. Школьные музеи помогают объединить разные эпохи и поколения, прокладывают связующую нить между героическим прошлым всей страны и личными историями своей семьи, земляков, малой родины», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

На заседании обсудят актуальные вопросы сохранения культурной и исторической памяти, роль музеев образовательных организаций в воспитательной работе. Эксперты поделятся своими наработками и новыми методиками, обменяются опытом в создании экспозиций и проведении патриотических мероприятий, рассмотрят возможности межрегионального и международного сотрудничества.

В мероприятии примут участие представители министерства просвещения России, Российской академии образования, депутаты Государственной Думы, Департамента образования и науки города Москвы, Российского военно-исторического общества, Московского Совета ветеранов и образовательных учреждений. Также в онлайн-формате к заседанию присоединятся директора школ, руководители школьных музеев, педагоги из различных регионов нашей страны, а также Турции и Белоруссии. По итогам заседания экспертной комиссии в программу «Школьный музей Победы» будут приняты новые музеи образовательных организаций из десятков регионов нашей страны.

Всероссийский проект «Школьный музей Победы» – долгосрочная программа формирования воспитывающей среды в Российской Федерации. Участие в ней позволяет школьным музеям со всей России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить новых партнеров, проводить патриотические мероприятия всероссийского уровня. Созданная сеть школьных музеев-партнеров Музея Победы включает в себя уже более 1000 участников в 85 субъектах Российской Федерации.