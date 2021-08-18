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Культура

Детская библиотека в Великих Луках станет модельной

19.08.2021 20:00|ПсковКомментариев: 0

Великолукскую городскую детскую библиотеку имени А. Гайдара модернизируют благодаря победе в конкурсе в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на эти цели из федерального и регионального бюджетов направят 5,5 млн рублей.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

С созданием модельной библиотеки и внедрением новых сервисов и услуг в инфраструктуре учреждения появится новое интерактивное пространство — «Книжный городок» для проведения детских мероприятий. Кроме того, в помещениях поменяют мебель и появится новое мультимедийное и компьютерное оборудование, современные обучающие системы, такие как интерактивный глобус, сенсорные панели, графические планшеты. Это, по словам представителей городского профильного комитета, позволит библиотеке стать более презентабельной и востребованной.

После обновления библиотека станет более приспособлена для индивидуальной и коллективной работы, образовательных услуг — лекций, семинаров, творческих встреч, презентаций, игр, киносеансов, выставок и реализации других арт-проектов.

Обновится и книжный фонд библиотеки. Основная часть будет формироваться из лучших произведений мировой и отечественной литературы для детей, произведений, входящих в образовательную программу, а также специализированной литературы для руководителей детского чтения.

Внедрение информационных систем в работу библиотеки даст возможность предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов, обеспечит доступ к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати.

В 2021 году городская детская библиотека имени А. Гайдара отмечает 85-летие.

Теги: #великие луки #библиотека #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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