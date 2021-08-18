Культура

«Михайловское» приглашает на рандеву

В предстоящую субботу, 21 августа, Государственный музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на музыкально-литературный спектакль «Пиковая дама, или Цена одного rendez-vous» по повести А. С. Пушкина и опере П. И. Чайковского. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, перед слушателями выступят гости из северной столицы: актриса Анна Яковлева и солист «Петербург-Концерта», тенор Аслан Намиток, который в сопровождении пианистки Натальи Варламовой по ходу действия будет петь партию Германна.

Сцена из спектакля «Пиковая дама, или Цена одного rendez-vous». Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское».

Этой постановкой в музее продолжат большой проект «Летние вечера в Пушкинском заповеднике», в рамках которого только в нынешнем году уже было дано пять очень разных по характеру и музыкальному наполнению концертов с участием артистов из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга.

«…Rendez-vous» состоится в Тригорском, в «Зеленой гостиной» мемориального дома Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина, рассказали в музее. Начнут, его, как и все предыдущие «Летние вечера…», в 18.30. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 12+.

В Пушкинском заповеднике уточнили, что в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в тригорском господском доме одновременно смогут принять не более 30 человек. Кроме того, музей просит своих посетителей иметь с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания.