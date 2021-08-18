Культура

Выставку к столетию Бориса Скобельцына открывают в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершаются работы по подготовке выставки «Б. С. Скобельцын в Пушкинском заповеднике. К столетию со дня рождения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Борис Скобельцын. Автопортрет (1948). Из фондов «Михайловского».

Новую экспозицию откроют завтра, 21 августа, в рамках традиционных Михайловских Пушкинских чтений, приуроченных к очередной, в этом году уже 197-й, годовщине приезда поэта в псковское родовое имение, в так называемую северную ссылку, добавили в «Михайловском».

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Основу выставки составляют фотографии, сделанные архитектором, реставратором, художником, фотохудожником, почетным гражданином города Пскова Борисом Скобельцыным в 1960—1980-е на восстанавливаемых музейных объектах, а также виды Пушкинского заповедника и его окрестностей, рассказали в музее.

Есть в экспозиции и фотопортреты. Как уточнила хранитель фотонегафонда Пушкинского заповедника Валентина Елисеева, некоторые из них были сняты не в Святогорье, но не представить их на юбилейной выставке было бы ошибкой — столь высокой ценностью они обладают и «…чем-то напоминают иконы, — приводит Валентина Елисеева цитату из статьи Евгения Маймина о Борисе Скобельцыне. — Они исполнены святости. И тем обиднее, что о них знают меньше, чем о фотографиях вещественных памятников».

Борис Скобельцын. Колокола, собранные С.С. Гейченко (апрель 1978 года). Из фондов «Михайловского».

Помимо фотоматериалов из основного и научно-вспомогательного музейных фондов на выставке можно увидеть рисунки, выполненные Борисом Степановичем в разные годы, в том числе несколько автопортретов. Также в экспозицию включены книги и личные вещи мастера, любезно предоставленные для юбилейного показа его наследниками.

Фотографии Бориса Скобельцына музей-заповедник экспонировал неоднократно. Первая такая выставка называлась «По пушкинским местам» — она состоялась без малого 60 лет назад, еще в 1963 году и работала в недавно, на то время, открытой мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское». Нынешняя экспозиция к столетию художника, как планируется, будет работать в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) до конца октября.