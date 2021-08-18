Культура

Художницу, живущую «по камертону Михайловского», представляет Пушкинский Заповедник

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» представляет интернет-пользователям творчество молодой московской художницы Екатерины Рябининой. Небольшая, но чрезвычайно выразительная выставка ее работ размещена сегодня на официальных страницах заповедника в социальных сетях в рамках цифрового проекта «Художник и музей».



Екатерина Рябинина. Михайловское. Тени (2021).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, впервые Екатерина Рябинина попала в псковские пушкинские места, будучи третьекурсницей Московского государственного университета печати имени И. Фёдорова (в настоящее время входит в состав Московского политехнического университета). Та студенческая пленэрная практика, которую организовал для своих учеников всемирно знаменитый иллюстратор, народный художник России Борис Диодоров, стала непереоценимо значимым событием в ее жизни. Сейчас она признается, что воспринимает Михайловское «…как символ чистого искусства и камертон ко всему, что делаю. Не выходит новая работа — я опять рисую свой любимый пушкинский лес, эту неисчерпаемую онегинскую атмосферу, в которой всё получается». Теперь она — частый гость в Святогорье.

Работы Екатерины Рябининой музей не единожды экспонировал как в своих залах, так и на выезде — за пределами района, области и даже страны. Несколько графических листов, выполненных молодой художницей, входят в состав заповедной фондовой коллекции современного изобразительного искусства.



Екатерина Рябинина. Дом деда поэта (серия «Апрель в Петровском», 2015). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Напомним, что в постоянной рубрике «Художник и музей» в своих пабликах сотрудники «Михайловского» регулярно знакомят подписчиков и посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших мемориальные усадьбы Пушкинского Заповедника и их окрестности.