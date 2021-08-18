Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
памятка - собираем ребенка в школу
рассчитайся по порядку!
металлоконструкции по ТЗ и простому эскизу
праздники и свадьбы после бала
реализация нацпроекта «Здравоохранение»
Акция к 1 сентября «Дети вместо цветов»
конкурс - застройка Четырех углов
от Парома до Ивана
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 18.08.2021 14:084 Псковские археологи показали новые артефакты эпохи викингов 21.08.2021 19:400 Псковские архивисты показали интересное для краеведов фото здания дворянского собрания 21.08.2021 18:200 Разговором о «русском синдроме» и об уроках одиночества завершился первый день научных чтений в Михайловском 21.08.2021 15:201 Мифологизацию Александра Невского и Александра Пушкина обсудили на Пушкинских чтениях 21.08.2021 11:250 Традиционные Михайловские Пушкинские чтения открылись в Псковской области 20.08.2021 21:280 Художницу, живущую «по камертону Михайловского», представляет Пушкинский Заповедник
 
 
 
Самое популярное 21.08.2021 09:478 Несколько человек погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом 18.08.2021 07:004 Губернатор назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Псковской области 21.08.2021 03:0917 Опубликованы фото и видео с места ДТП с тремя погибшими в Псковской области 21.08.2021 08:182 Гостевой дом сгорел в деревне Подборовье-1, несколько человек остаются под завалами 20.08.2021 15:093 В Wildberries заявили о давлении зарубежных платежных систем на российские банки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковские архивисты показали интересное для краеведов фото здания дворянского собрания

21.08.2021 19:40|ПсковКомментариев: 0

Псковские архивисты опубликовали фото здания Псковского дворянского собрания, которое может быть интересно краеведам. Об этом Государственный архив Псковской области сообщил в социальной сети.

Фото: Государственный архив Псковской области.

«Какими удивительными бывают снимки прошлых лет. Казалось бы, фотография фасада здания Псковского дворянского собрания. Оно располагалось на Великолукской улице, сегодня это дом 52 по улице Советской. Сама по себе иллюстрация интересна. Ведь здание сильно пострадало в годы Великой Отечественной войны и было перестроено. Сегодня, если вы попытаетесь отыскать его на улице города, ориентируясь только на фотографии начала XX века, у вас это не получится», - отметили архивисты.

Снимок сделали в августе 1903 года. Тогда в Псков на неделю прибыл император Николай II на военные маневры. Город ждал этого визита, к нему готовились. На фотографии отлично видны детали этой работы — парадный вход в здание празднично задрапировали флагами. Кроме того, рядом со входом дежурит дополнительная охрана.

«Судя по всему, ожидают кого-то из высоких гостей, которые прибыли к зданию Псковского дворянского собрания — в руках мужчин у входа верхняя одежда для этих гостей. На идущих по брусчатке людях парадные мундиры. А теперь присмотритесь к соседнему зданию и надписи на его фасаде - "Упаковка мебели". Сохранилось немного снимков, сделанных с этой точки, на которых читается эта вывеска. Поэтому такой кадр весьма интересен для краеведов», - подчеркнули в архиве.

Теги: #архив #фото #история
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить кикшеринг (аренду электросамокатов)?
В опросе приняло участие 244 человека
21.08.2021, 20:000 О «городском налоге» для туристов рассказали в администрации Пушкиногорского района 21.08.2021, 19:400 Псковские архивисты показали интересное для краеведов фото здания дворянского собрания 21.08.2021, 19:200 ГИБДД напомнила об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября 21.08.2021, 19:000 Псковский губернатор назвал фестиваль «Музыка на воде» знаковым мероприятием региона
21.08.2021, 18:400 До 22 градусов прогреется воздух 22 августа в Псковской области 21.08.2021, 18:200 Разговором о «русском синдроме» и об уроках одиночества завершился первый день научных чтений в Михайловском 21.08.2021, 18:000 Наличие второй смены для учеников 23 школы обсудили в управлении образования Пскова 21.08.2021, 17:400 81-летний велосипедист пострадал в ДТП в Печорском районе
21.08.2021, 17:250 Псковичи стали призерами конкурса «Молодые дарования России» 21.08.2021, 17:200 В приметы на работе верят 8% жителей Северо-Запада 21.08.2021, 17:000 Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» состоялась в псковском театре 21.08.2021, 16:400 Минздрав разрешил вакцинировать пожилых «Спутником Лайт»
21.08.2021, 16:200 Александр Козловский поддержал идею великолучанки провести уличный фестиваль талантов 21.08.2021, 16:040 Третьего погибшего обнаружили в сгоревшем гостевом доме в Псковском районе 21.08.2021, 16:000 Две псковские семьи получат сертификаты на приобретение жилья 21.08.2021, 15:402 Владимир Путин обсудит предвыборную программу с партией «Единая Россия»
21.08.2021, 15:201 Мифологизацию Александра Невского и Александра Пушкина обсудили на Пушкинских чтениях 21.08.2021, 15:000 Стала известна причина пожара в гостевом доме в Псковском районе 21.08.2021, 14:403 Аква музыкале 21.08.2021, 14:200 Танцевальному клубу «Рио-Рита» планируют предоставить для занятий псковский Дом офицеров
21.08.2021, 14:002 Больше 100 сосен высадили на берегу Чудского озера в Самолве 21.08.2021, 13:400 Почти 50 деревень в Псковской области обеспечат устойчивой мобильной связью к декабрю 21.08.2021, 13:201 Второй концерт фестиваля «Музыка на воде» покажут онлайн 21.08.2021, 13:000 Съезд на улицу Германа в Пскове перекроют 23 августа
21.08.2021, 12:403 1,5 тысячи птиц сгорело в Псковском районе 21.08.2021, 12:200 Псковича подозревают в краже трех бутылок водки 21.08.2021, 12:000 Мошенники внедрили схему с «бесплатной пиццей» от крупных банков 21.08.2021, 11:452 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 644
21.08.2021, 11:250 Традиционные Михайловские Пушкинские чтения открылись в Псковской области 21.08.2021, 11:052 Почти 135 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19 21.08.2021, 10:460 Штраф за нарушение правил предвыборной агитации увеличился в 10 раз 21.08.2021, 10:250 Более 300 пациентов в Псковской области избавились от COVID-19 за сутки
21.08.2021, 10:050 Мертвого мужчину нашли у трассы в Островском районе 21.08.2021, 09:478 Несколько человек погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом 21.08.2021, 09:270 Аукцион по продаже здания центра «Десантник» в Гдове признали недействительным 21.08.2021, 09:130 Алкоголь и бритвенные станки привлекли внимание воров в Пскове
21.08.2021, 08:530 Дождливая погода ожидает псковичей 21 августа 21.08.2021, 08:182 Гостевой дом сгорел в деревне Подборовье-1, несколько человек остаются под завалами 21.08.2021, 07:560 В РФ стартует предвыборная агитация политических партий в СМИ 21.08.2021, 04:003 Футбольный матч с участием псковичей и великолучан пройдет без зрителей
21.08.2021, 03:0917 Опубликованы фото и видео с места ДТП с тремя погибшими в Псковской области 21.08.2021, 02:552 Орбиту МКС изменят для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд 21.08.2021, 01:440 Три человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе 20.08.2021, 22:590 Фильм экс-ведущего программы «Псковское око» поборется за «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции
20.08.2021, 22:277 Путин прокомментировал захват талибами Афганистана: это реалии, из которых нужно исходить 20.08.2021, 22:000 Псковичам рассказали, как снять налогообложение с несуществующего автомобиля 20.08.2021, 21:596 Борис Елкин: Работа наших подрядных организаций не всегда поддается логике 20.08.2021, 21:460 Минтруд объяснил правила получения отцами маткапитала
20.08.2021, 21:280 Художницу, живущую «по камертону Михайловского», представляет Пушкинский Заповедник 20.08.2021, 21:000 Псковичам расскажут, как оспорить результаты определения кадастровой стоимости 20.08.2021, 20:3510 Путин ответил на просьбу Меркель освободить Навального 20.08.2021, 20:252 В Псковской области пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню Государственного флага России
20.08.2021, 20:037 Фестиваль «Музыка на воде» торжественно открылся в Пскове 20.08.2021, 20:000 Псковичам пояснили, нужно ли декларировать доход от продажи недвижимости 20.08.2021, 19:360 Госавтоинспекция напомнила псковичам о безопасности на асфальте 20.08.2021, 19:230 Великолучане преодолеют более 5 тысяч километров, чтобы сыграть в футбол
20.08.2021, 19:170 «Акценты» Донецкого: Афганский излом, невельские вандалы и возрождение «Крещендо» 20.08.2021, 19:031 Минюст включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов 20.08.2021, 18:500 Житель Локнянского района украл запчасти от автомобиля через окно склада 20.08.2021, 18:414 Какие грибы едят псковские випы
20.08.2021, 18:380 Псковичи смогут бесплатно посмотреть короткометражные фильмы 20.08.2021, 18:360 В рамках празднования 120-летия поселка в Локне открыт новый пришкольный стадион 20.08.2021, 18:270 Жителя Куньинского района будут судить за кражу мотоблока 20.08.2021, 18:150 Юный пскович стал призером конкурса рассказов о четвероногом друге
20.08.2021, 18:002 Псковские школьники узнали историю российского флага от росгвардейцев 20.08.2021, 17:580 Губернатор отметил работу сотрудников псковского «Горводоканала» 20.08.2021, 17:500 Великолучанка перевела деньги мошеннику, несмотря на уговоры сотрудников банка 20.08.2021, 17:471 Фестиваль Crescendo состоится в Зеленом театре Пскова 3 сентября
20.08.2021, 17:470 Псковичи едут в Уфу на финал чемпионата «Молодые профессионалы» 20.08.2021, 17:440 Великолучанин занял второе место на первенстве Европы по ММА 20.08.2021, 17:360 Ранее судимый за кражи иностранец незаконно проник в Невельский район 20.08.2021, 17:260 «Лифан» опрокинулся в Локнянском районе при движении по обочине, пострадала девушка
20.08.2021, 17:240 Выплаты педагогическим работникам к 1 сентября начались в районах Псковской области 20.08.2021, 17:152 Осужденного в себежской колонии оштрафовали за демонстрацию татуировки со свастикой 20.08.2021, 17:110 Великолукский велогонщик удостоен золотой и двух серебряных медалей чемпионата России 20.08.2021, 17:060 Южный ветер и дожди прогнозируют в Псковской области в субботу
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.