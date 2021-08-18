Культура

Псковские архивисты показали интересное для краеведов фото здания дворянского собрания

Псковские архивисты опубликовали фото здания Псковского дворянского собрания, которое может быть интересно краеведам. Об этом Государственный архив Псковской области сообщил в социальной сети.

Фото: Государственный архив Псковской области.

«Какими удивительными бывают снимки прошлых лет. Казалось бы, фотография фасада здания Псковского дворянского собрания. Оно располагалось на Великолукской улице, сегодня это дом 52 по улице Советской. Сама по себе иллюстрация интересна. Ведь здание сильно пострадало в годы Великой Отечественной войны и было перестроено. Сегодня, если вы попытаетесь отыскать его на улице города, ориентируясь только на фотографии начала XX века, у вас это не получится», - отметили архивисты.

Снимок сделали в августе 1903 года. Тогда в Псков на неделю прибыл император Николай II на военные маневры. Город ждал этого визита, к нему готовились. На фотографии отлично видны детали этой работы — парадный вход в здание празднично задрапировали флагами. Кроме того, рядом со входом дежурит дополнительная охрана.

«Судя по всему, ожидают кого-то из высоких гостей, которые прибыли к зданию Псковского дворянского собрания — в руках мужчин у входа верхняя одежда для этих гостей. На идущих по брусчатке людях парадные мундиры. А теперь присмотритесь к соседнему зданию и надписи на его фасаде - "Упаковка мебели". Сохранилось немного снимков, сделанных с этой точки, на которых читается эта вывеска. Поэтому такой кадр весьма интересен для краеведов», - подчеркнули в архиве.